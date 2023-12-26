AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama: 2023-2024 AUZEF final sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama: 2023-2024 AUZEF final sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri sınav yerleri hakkındaki son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Ocak ayının ilk hafta sonunda uygulanacak olan final sınavları öncesinde AUZEF sınav giriş belgesi sorgulanmaya başladı. Peki, AUZEF güz dönemi final sınavı yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023-2024 AUZEF sınav giriş belgesinin nasıl alınacağına ilişkin detaylar...