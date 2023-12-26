AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama: AUZEF final sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
AUZEF final sınavı giriş yerleri gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz yarıyılı bitirme sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Aralık ayının son günleri yaşanırken "AUZEF final sınavı yerleri açıklandı mı, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" soruları araştırması sıklaştı. AUZEF güz dönemi final sınavı giriş belgesi sorgulama...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri sınav yerleri hakkındaki son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Ocak ayının ilk hafta sonunda uygulanacak olan final sınavları öncesinde AUZEF sınav giriş belgesi sorgulanmaya başladı. Peki, AUZEF güz dönemi final sınavı yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023-2024 AUZEF sınav giriş belgesinin nasıl alınacağına ilişkin detaylar...
AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav yerleri giriş belgesi henüz açıklanmadı. AUZEF sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav giriş belgesi yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login adresinden AKSİS kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.
2024 AUZEF SINAV TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) akademik sınav takvimine göre; Güz dönemi yarıyıl sonu (bitirme) sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihinde; yarıyıl sonu (telafi) sınavları ise 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
AUZEF final sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi bekleniyor. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecek. 06-07 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) sınav merkezi tercih işlemleri 4 Aralık'a kadar gerçekleştirildi.