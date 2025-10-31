AUZEF vizeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için 20 soru sorulur ve 30 dakika süre verilir. AUZEF sınavları, cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Peki, "AUZEF sınavları ne zaman, saat kaçta, nasıl yapılacak?" İşte detaylar...