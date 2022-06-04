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AUZEF sınav maratonu başladı! 2022 Bahar Dönemi AUZEF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

AUZEF sınav maratonu başladı. AUZEF öğrencileri için bahar dönemi final sınavları 4-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Hafta sonu sınava katılım gösteren öğrenciler bir yandan da soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların soru ve cevap anahtarı yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. İşte AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı...

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    AUZEF sınav maratonu başladı! 2022 Bahar Dönemi AUZEF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi öğrencileri için sınav dönemi başladı. Sınava katılım gösteren öğrenciler için AUZEF soru ve cevap anahtarları yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki Bahar Dönemi AUZEF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte AUZEF hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik...
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    AUZEF sınav maratonu başladı! 2022 Bahar Dönemi AUZEF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AUZEF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

    AUZEF final sınavlarının ilk oturumu 4 Haziran Cumartesi günü saat 09.30'da gerçekleştirildi. Sınavlar yeni gerçekleştirildiği için henüz AUZEF soru ve cevapları yayınlanmadı.
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    AUZEF sınav maratonu başladı! 2022 Bahar Dönemi AUZEF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınav (vize) sonuçları 27 Nisan'da açıklanmıştı. AUZEF sınavı soru ve cevaplarında sınavın tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.
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    AUZEF sınav maratonu başladı! 2022 Bahar Dönemi AUZEF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

    TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

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