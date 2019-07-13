AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavı sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. İşte, AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı.

2019 AUZEF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİH İŞLEMİ

2018-2019 Bahar Dönemi sınavları 81 ilde bulunan (89 merkez) sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınav yeri tercih işlemleri 13 Mayıs 2019 saat 15.00’te başlayıp 16 Mayıs 2019 saat 23.59’a kadar devam edecektir.

Sınav yeri tercih işlemlerini sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.

13-16 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2018-2019 Bahar dönemi sınavlarında geçerli olacaktır.

Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerimizin, 2018-2019 Bahar döneminde giriş yapılan son sınavın tercihi sınav merkezi olarak belirlenecektir.

Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir.

İletişim bilgileriniz eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacaktır. Eksik veya hatalı iletişim bilgisi verilmesi nedeniyle yaşanabilecek problemlerden fakültemiz sorumlu değildir.

— İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) May 13, 2019

Ankara Sınav Merkezi Bilgileri

1. BÖLGE (ETLİK MERKEZLİ)

Etlik, Keçiören, Ulus, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Yenimahalle Etlik Yakınları.

2. BÖLGE (BİLKENT MERKEZLİ)

Bilkent, Çankaya, Çayyolu, Ümitköy, Batıkent-Yenimahalle Bilkent Yakınları, Sincan, Etimesgut, Eryaman, AŞTİ’den ulaşımlı.

İzmir Sınav Merkezi Bilgileri

1. BÖLGE (GÜNEY MERKEZLİ)

Konak, Karabağlar, Balçova, Buca, Gaziemir

2. BÖLGE (KUZEY MERKEZLİ)

Bornova, Karşıyaka, Çiğli