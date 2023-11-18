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        Haberler Gündem AUZEF SINAV SONUÇLARI ÖĞREN | 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı ve vize sonucu ne zaman açıklanacak?

        AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AUZEF sınav sonuçları sorgulamaları yoğunlaştı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında üç oturum şeklinde düzenlendi. Sınavların tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 1. dönem AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 17:51 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:51
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        Gözler AUZES sınav sonuçlarında... Güz dönemi ara sınavları için çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, 11-12 Kasım tarihleri arasında AUZEF sınavlarına katılım gösterdi. AUZEF sonuçları için İstanbul Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 AUZEF sınav sonucu sorgulama sayfası...

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        AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Fakat geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

        AUZEF sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının bu hafta içerisinde AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

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        AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Not ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 3-4 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı.

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        AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

        Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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