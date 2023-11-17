Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AUZEF vize sınavı sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adayların AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte 2023-2024 AUZEF güz dönemi ara sınavları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 00:16 Güncelleme: 17.11.2023 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AUZEF vize sınavı sonuçları için gözler İstanbul Üniversitesinden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 11-12 Kasım günlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavlarının ardından öğrencilerin gözü AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Vize sınavlarında geçer not alamayanlar bütünleme sınavına katılacak. İşte 2023 AUZEF vize sınav sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

        2

        AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Fakat geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

        AUZEF sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının bu hafta içerisinde AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

        4

        AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Not ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 3-4 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı.

        5

        AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

        Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM'den İsrail'e: Üzüntüyle karşılıyoruz
        BM'den İsrail'e: Üzüntüyle karşılıyoruz
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Gizemli sesin sırrı çözüldü
        Gizemli sesin sırrı çözüldü
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Vicdansız anneye ağırlaştırılmış müebbet istendi!
        Vicdansız anneye ağırlaştırılmış müebbet istendi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        İtalya Katolik Kilisesi'nden rapor: 54 kişi cinsel saldırıya ve istismara uğradı
        İtalya Katolik Kilisesi'nden rapor: 54 kişi cinsel saldırıya ve istismara uğradı
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"