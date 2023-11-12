AUZEF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üç oturumda düzenlenen sınavların ardından gözler "AUZEF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularına çevrildi. İşte, AUZEF soruları ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar...
AUZEF güz dönemi ara sınavları üç oturumda gerçekleştirildi. Oturumların geride kalmasının ardından soru ve cevapların yayımlanacağı tarihi araştırmaya başlandı. Öğrenciler sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ile alacakları puana ilişkin tahminde bulunabilecek. Peki, AUZEF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...
AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
AUZEF sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.
AUZEF sınav sorularının, 12 Kasım'daki son oturumun ardından aynı gün içerisinde ya da hafta içerisinde AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)
AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Not ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 03-04 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı.