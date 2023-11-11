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        Haberler Gündem Eğitim AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2023 İÜ AUZEF sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

        Gözler soru ve cevaplarda... 2023 AUZEF ara sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları, 11-12 Kasım tarihlerinde 3 oturumla düzenleniyor. Güz dönemi ara sınavlarına katılım gösteren adaylar, oturumların ardından AUZEF sınav soruları ve cevapları ile ilgili araştırmalara başladı. Adaylar, AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ile sınavda alacakları puana yönelik ön tahmin yapabiliyor. Peki, 2023 İÜ AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:31
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        1

        AUZEF soruları ve cevapları... İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları, bu hafta sonu, yani 11-12 Kasım tarihlerinde 3 oturumla yapılıyor. Adaylar, güz dönemi ara sınavlarından iyi bir not alabilmek için sınava katılım gösteriyor. Oturumlara katılım gösteren adaylar, bir yandan da AUZEF soruları ve cevapları ile ilgili araştırmalara başladı. AUZEF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ile sınavda alınabilecek puana yönelik tahminde bulunabilecek. Peki, 2023 AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman erişime açılacak? İşte bazı bilgiler

        2

        AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

        AUZEF sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.

        AUZEF sınav sorularının, 12 Kasım'daki son oturumun ardından aynı gün içerisinde ya da hafta içerisinde AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

        3

        AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

        Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

        4

        AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Not ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 03-04 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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