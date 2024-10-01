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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2024-2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

        AUZEF sınav takvimi: AUZEF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

        Yeni eğitim yılında AUZEF sınavları için takvim açıklandı. Bu kapsamda, güz dönemi ara sınav ve final tarihleri belli oldu. Sınav merkezi tercihleri ve sınav sürecine dair detaylar için öğrenciler hazırlıklarını hızlandırıyor. Peki, AUZEF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav merkezi tercihleri nasıl yapılır ve başvurular nereden alınacak? İşte AUZEF sınav tarihleri hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 22:15 Güncelleme: 01.10.2024 - 22:15
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        AUZEF öğrencileri için sınav maratonu başlıyor! 2024-2025 akademik takviminde yer alan güz dönemi sınav tarihleri ilan edildi. Bu kapsamda, "AUZEF Sınav merkezi tercihleri ve başvuru süreci nasıl olacak, sınavlar ne zaman yapılacak?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte 2024-2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi hakkında merak edilenler...

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        2024-2025 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takvimi yayımlandı.

        Takvime göre; AUZEF ara dönem (vize) sınavları 2 Kasım - 3 Kasım 2024 tarihlerinde, yarıyıl sonu (bitirme-final) sınavları ise 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar, 1-2 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak yarıyıl sonu (telafi) sınavlarına katılacak.

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        AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

        Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025

        Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

        Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

        Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025

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        DERS EKLE SİL NASIL YAPILIR?

        Ders ekle-sil işlemleri 29 Eylül 2024-03 Ekim 2024 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacak. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacak. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.

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        Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. DD ve DC derslerini almak isteyen öğrencilerimiz DD ve DC derslerinin seçim işlemlerini kılavuzun sonunda belirtilen koşullara göre yapabilmektedir. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.

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        Üstten ders alabilecek öğrenciler, üst dönem derslerini 29.09.2024-03.10.2024 tarihleri arasında kendileri seçecektir. Üstten ders alma koşulları kılavuzun sonunda yer almaktadır. Üstten ders seçimi öğrenci tarafından yapılacaktır ve sorumluluğu öğrenciye aittir.

        2024 - 2025 AUZEF GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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