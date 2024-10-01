AUZEF öğrencileri için sınav maratonu başlıyor! 2024-2025 akademik takviminde yer alan güz dönemi sınav tarihleri ilan edildi. Bu kapsamda, "AUZEF Sınav merkezi tercihleri ve başvuru süreci nasıl olacak, sınavlar ne zaman yapılacak?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte 2024-2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi hakkında merak edilenler...