AUZEF sınav tarihleri 2024-2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman?
AUZEF sınav tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için araştırılmaya başlandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk sınavı için hazırlıklarına başladı. Bu noktada ''AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 2024-2025 AUZEF sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvim ile belli oldu. İşte, 2024-2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara ve final sınavı tarihleri takvimi.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF kayıt yenileme işlemleri, geçtiğimiz gün sona erdi. Akabinde ise 2024-2025 AUZEF sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize ve final sınavları için takvim yayınladı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler ise AUZEF sınavları için geri sayıma geçti. Peki, AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2024-2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…
2024-2025 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takvimi yayımlandı.
Takvime göre; AUZEF ara dönem (vize) sınavları 2 Kasım - 3 Kasım 2024 tarihlerinde, yarıyıl sonu (bitirme-final) sınavları ise 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar, 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak yarıyıl sonu (telafi) sınavlarına katılacak.
AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ
Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025
DERS EKLE SİL NASIL YAPILIR?
Ders ekle-sil işlemleri 29 Eylül 2024-03 Ekim 2024 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacak. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacak. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.
Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. DD ve DC derslerini almak isteyen öğrencilerimiz DD ve DC derslerinin seçim işlemlerini kılavuzun sonunda belirtilen koşullara göre yapabilmektedir. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.
Üstten ders alabilecek öğrenciler, üst dönem derslerini 29.09.2024-03.10.2024 tarihleri arasında kendileri seçecektir. Üstten ders alma koşulları kılavuzun sonunda yer almaktadır. Üstten ders seçimi öğrenci tarafından yapılacaktır ve sorumluluğu öğrenciye aittir.
2024 - 2025 AUZEF GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇNİ TIKLAYINIZ