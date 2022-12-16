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AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav giriş yerleri belgesi için heyecan başladı. 2022-2023 akademik yılı güz dönemi final sınavlarının yaklaşmasıyla AUZEF sınav yerleri belgesi sorgusu artış gösterdi. Sınav öncesinde AUZEF sınav giriş yerleri belgesinin yayımlanması bekleniyor. İşte, 2022 AUZEF sınav giriş belgesi hakkında ayrıntılar...

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  • AUZEF sınav yerleri belgesi sorgulama: İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

    AUZEF Güz Dönemi vize sınavları 12-13 Kasım'da düzenlendi. Ara sınavların sona ermesiyle gözler bitirme sınavı tarihlerine çevrilmişti. AUZEF final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde uygulanacak. İşte AUZEF sınav giriş belgesi ile ilgili detaylar...
  • AUZEF sınav yerleri belgesi sorgulama: İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

    AUZEF SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

    AUZEF final sınavı öncesi sınav yerleri ilan edilecek. AUZEF sınav yerleri giriş belgesi henüz açıklanmadı. AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandığında haberimiz güncellencektir. 

    Öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login adresinden AKSİS kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler. 
  • AUZEF sınav yerleri belgesi sorgulama: İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

    AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    AUZEF yarıyıl sonu, bitirme sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlarda başarısız olan veya ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler için telafi sınavları 04-05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.
  • AUZEF sınav yerleri belgesi sorgulama: İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

    SINAVLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

    Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

    Öğrenciler sınav binası ve salonuna Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.

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