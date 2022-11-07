SINAVLAR NASIL OLACAK?

AUZEF sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılıyor. Her ders için 20 soru soruluyor ve 30 dakika süre veriliyor. Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipi dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabiliyor.