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AUZEF Sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? 2022-2023 AUZEF sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınav yerleri ve tarihleri belli oldu. AUZEF tarafından 2022 – 2023 sınav takvimi açıklandı. İşte AUZEF Güz Dönemi sınava giriş yerleri ve tarihleri hakkında detaylar…

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  • AUZEF Sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? 2022-2023 AUZEF sınav tarihleri sınav yerleri belli oldu mu ve giriş belgesi yayınlandı mı?

    AUZEF ara dönem vize sınavları Kasım ayında gerçekleşmesi planlanıyor. Peki sınav yerleri belli oldu mu ve giriş belgesi yayınlandı mı?
  • AUZEF Sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? 2022-2023 AUZEF sınav tarihleri sınav yerleri belli oldu mu ve giriş belgesi yayınlandı mı?

    AUZEF GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    AUZEF sınava giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınava girecek adayların belgeleri 1 hafta önceden açıklanıyor. Adaylar sınava giriş belgelerini https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden alabilirler.

    AUZEF SINAV TAKVİMİ

    Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım – 13 Kasım 2022

    Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavları 24 Aralık – 25 Aralık 2022

    Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları 04 Şubat – 05 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

    AUZEF Bahar Dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı. 

     
  • AUZEF Sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? 2022-2023 AUZEF sınav tarihleri sınav yerleri belli oldu mu ve giriş belgesi yayınlandı mı?

    SINAVLAR NASIL OLACAK?

    AUZEF sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılıyor. Her ders için 20 soru soruluyor ve 30 dakika süre veriliyor. Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipi dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabiliyor.

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