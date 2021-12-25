İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihinde tamamlandı. Sınavlara katılan adaylar AUZEF sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. İşte AUZEF sınav sonuç tarihine ilişkin detaylar...

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF’in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti. Geçtiğimiz dönemlere ait sonuç açıklanma tarihleri kaynak alındığında AUZEF sonuçlarının 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.

AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.

AUZEF SINAV VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine göre sınav ve sınav sonuçlarına itiraz süreci şöyle işliyor;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.