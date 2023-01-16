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Haberler Gündem 3. Sayfa Av için gittiği ormanda ölü bulundu
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Domuz avına gittiği ormanda cansız bedeni bulundu

Artvin'in Borçka ilçesinde domuz avı için ormana giden ve kendisinden haber alınamayan Ömer Çelik, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu

Av için gittiği ormanda ölü bulundu
AA

Artvin'de Ömer Çelik (63), av için gittiği ormanda ölü bulundu

Borçka ilçesine bağlı İbrikli köyünde yaşayan Ömer Çelik, domuz avlamak için dün evden ayrıldı. Eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Çelik'in bulunması için ailesi ve bazı köylüler çevrede arama yapsa da kendisine ulaşamadı.

5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Çelik, AFAD koordinesinde başlatılan arama kurtarma çalışması neticesinde evden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

OTOPSİ İÇEN ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Bölgede bulunan kayalıktan düştüğü tahmin edilen Çelik'in cansız bedeni ekiplerce bulunduğu yerden çıkartıldı. Otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Çelik'in cansız bedeni, yarın köyünde toprağa verilecek.​​​​​​​

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