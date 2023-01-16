AA

Artvin'de Ömer Çelik (63), av için gittiği ormanda ölü bulundu

Borçka ilçesine bağlı İbrikli köyünde yaşayan Ömer Çelik, domuz avlamak için dün evden ayrıldı. Eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Çelik'in bulunması için ailesi ve bazı köylüler çevrede arama yapsa da kendisine ulaşamadı.

5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Çelik, AFAD koordinesinde başlatılan arama kurtarma çalışması neticesinde evden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

OTOPSİ İÇEN ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Bölgede bulunan kayalıktan düştüğü tahmin edilen Çelik'in cansız bedeni ekiplerce bulunduğu yerden çıkartıldı. Otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Çelik'in cansız bedeni, yarın köyünde toprağa verilecek.​​​​​​​