Av sezonu 7 Mart'ta sona erecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Av sezonu 7 Mart'ta sona erecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, 2020-2021 Av Döneminin 7 Mart itibariyle kapanacağını belirterek, "Av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan bu dönemde avlanmak yasaktır." dedi.

Av sezonu 7 Mart'ta sona erecek
AA

Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 Av Döneminin Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 7 Mart'ta sona ereceğini ifade ederek, av sezonu dışında avlanmanın kesinlikle yasak olduğunu kaydetti.

"4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu"nu uyarınca 8 Temmuz 2020'de toplanan Merkez Av Komisyonu'nun 2020-2021 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin alınan kararlarının Resmi Gazetede yayınlandığını hatırlatan Ulu, buna göre, 2020-2021 Av Döneminde avlanmanın, Marmara Bölgesinde 22 Ağustos 2020'de bıldırcın, üveyik ala karga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başladığını aktardı.

Karar uyarınca genel ve devlet avlaklarında çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde, yaban domuzu avı için ise salı günü avlanma yapıldığını belirten Ulu, şöyle devam etti:

"2020-2021 Av Dönemi 7 Mart itibariyle kapanmıştır. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan bu dönemde avlanmak yasaktır. Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamıştır. Avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasak olup, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir."

Ulu, bu hususlara uymayanlar hakkında Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüklerince yasal işlemler uygulanacağını belirterek, bu dönemde av koruma kontrolü faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Fahrettin Ulu, av dönemine ilişkin en geç mayıs ayı sonuna kadar komisyonun toplanacağını ve kararların kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, komisyonun getirdiği kurallara uyulmasının, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME