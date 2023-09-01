Av sezonu başladı, balıkçılar "Vira Bismillah" dedi Türkiye genelinde 1 Eylül itibarıyla denizlerdeki av yasağı sona erdi. Balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denizlere açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, denize açılan balıkçılara, Poyrazköy'de bindiği balıkçı teknesindeki telsizden seslenerek bereketli bir dönem olması temennisinde bulundu

Türkiye'de balıkçılık av sezonu 1 Eylül itibarıyla başladı. Av yasağının gece yarısıyla beraber kalkmasından sonra balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Trabzon, Samsun, Düzce, Kocaeli, Muğla gibi pek çok kıyı ilinde balıkçılar, düzenlenen törenlerin adından 2023-2024 sezonunun ilk avına çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AV SEZONUNU AÇAN BALIKÇILARA TELSİZDEN SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de bindiği balıkçı teknesinden, av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılara telsizden seslenerek, bereketli bir dönem olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poyrazköy'deki 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında yaptığı konuşmanın ardından bir balıkçı teknesine geçti.

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AA'nın haberine göre; balıkçılarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra dümene geçerek denize açılan diğer balıkçılara telsizden seslendi.

Erdoğan, balıkçılara "Değerli kardeşlerim 'vira bismillah' dedik. Bu balık sezonumuz sizler için, milletimiz için bol bereketli olsun inşallah. Ya Allah bismillah." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telsizle yanıt veren balıkçılar da temennileri için kendisine teşekkür etti.