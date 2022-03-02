Polis 2 dakikada geldi! KADES uygulaması kurtardı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Cunudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali A., av tüfeğiyle boşanma aşamasında olduğu S.A.'nın yaşadığı eve gitti. S.A., eşinin tüfekle kapıya dayanmasıyla korkunca daha önce cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasının butonuna bastı.

S.A.'nın ihbarının ardından 2 dakika içinde polis ekipleri adrese ulaştı. Polis, Ali A.'yı tüfekle yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Ali A. hakkında, daha önce eşine yaklaşmaması için önleyici ve koruyucu tedbir uygulandığı öğrenildi.