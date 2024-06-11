Ava çıktı, uçurumdan düştü
Gümüşhane'de 59 yaşındaki Süleyman Şen, ava çıktığı yolculukta uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi
Gümüşhane'de, uçurumdan düşen avcı Süleyman Şen (59) hayatını kaybetti.
Olay dün gece saatlerinde merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana geldi. Mori Yaylası'nda ava çıkan Süleyman Şen, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metrelik uçurumdan kayalıklara düşen Şen ağır yaralandı.
KAYALIKLARDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kendisinden uzun süre haber alamayan akrabaları Şen için arama çalışması başlattı. Bölgedeki arama çalışmalarında Şen'in, uçurumdaki kayalıklarda cansız bedenine ulaşıldı.
İhbar üzerine adrese jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından uçurumdan çıkarılan avcının cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.