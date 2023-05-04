Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Dünya Futbolu
ABONE OL

Avai, Alex de Souza'yı yolladı!

Brezilya Serie B ekiplerinden Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Avai, Alex de Souza'yı yolladı!
HABERTURK.COM

Alex de Souza'nın ilk A Takım teknik direktörlük deneyimi mutsuz noktalandı.

Sao Paulo'nun U20 Takımı'ndan ayrıldıktan sonra Brezilya Serie B ekiplerinden Avai'nin başına geçen Alex de Souza'nın görevine karşılıklı anlaşma ile son verildi.

Kulüpten yapılan duyuruda ''Avai Futbol Kulübü olarak Alex de Souza'nın daha fazla takımın başında yer almaması konusunda karşılıklı anlaştık. Yardımcılar PC de Oliveira ve Joao Cavalcanti de takımdan ayrılacak. Profesyonellere teşekkür ederiz ve yeni maceralarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

1 Ocak 2023'te geçtiği görevde beş ay kalabilen Alex de Souza çıktığı 18 maçta sadece 6 galibiyet alabildi.

Brezilya Serie B'nin en pahalı kadrolarından birine sahip olan Alex, 4 maçta 3 puan alarak 20 takımlı ligde 16. sıraya indi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler
FUTBOL Paris karıştı! Messi ve Neymar'a ağır küfürler
Milli Takım'da neler oluyor! Abdullah Avcı sesleri
FUTBOL Milli Takım'da neler oluyor! Avcı...
Erling Haaland 28 yıllık rekoru tarihe gömdü!
FUTBOL Rekor onun işi! 28 yıl sonra başardı
Galatasaray'dan gövde gösterisi!
FUTBOL Galatasaray'dan gövde gösterisi!
Icardi transferinde flaş gelişmeyi duyurdular: Favori Galatasaray
FUTBOL Duyurdular: Favori Galatasaray!
Paris taraftarları çılgına döndü: Messi ve Neymar'ı hedef aldılar
FUTBOL İki yıldız isime protesto!
Futbol takımları sahaya neden çocuklarla çıkıyor? Futbolcular maçlara neden çocuklarla çıkar?
FUTBOL Futbol takımları sahaya neden çocuklarla çıkar?
Dursun Özbek ve Erden Timur'a sevgi seli
FUTBOL Özbek ve Timur'a sevgi seli
Giresunspor İrfan Buz ile anlaştı
FUTBOL Giresunspor'da Buz dönemi!
Giresunspor'da yeni teknik direktör İrfan Buz oldu
FUTBOL Giresunspor'da yeni teknik direktör İrfan Buz oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.