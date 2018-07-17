Avai - Atletico Goianiense karşılaşma önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Avai, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Atletico Goianiense takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:15. Avai 25 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Atletico Goianiense 25 puanda ve 5. sırada. Avai son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Atletico Goianiense, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 461. İddaa'da Avai kazanır 1.85, berabere biter 2.85, Atletico Goianiense kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Avai önceki hafta Santos mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Atletico Goianiense ise Fluminense karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Avai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Avai, kendi sahasında 11 gol attı, 9 gol yedi.

Atletico Goianiense, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Goianiense 10 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.