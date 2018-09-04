Avai - CRB maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Avai, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü CRB takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:15. Maç öncesi Avai 39 puanla 4. sırada, CRB 28 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Avai, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. CRB, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 432 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Avai kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, CRB sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Avai son hafta oynanan Atletico Goianiense maçında 1-1 berabere kaldı.

CRB ise Parana maçında 1-1 berabere kaldı.

Avai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Avai, kendi sahasında 13 gol attı, 10 gol yedi.

CRB, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. CRB, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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