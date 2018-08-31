Avai - Figueirense karşılaşma önü

Avai ve Figueirense, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. Maç öncesi Avai 39 puanla 3. sırada, Figueirense 34 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Avai, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Figueirense, son 5 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 544 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Avai kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 2.90, Figueirense sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Avai önceki hafta Internacional SC mücadelesinde 3-2 kazandı.

Figueirense, Criciuma karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Avai, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 9 gol yedi.

Figueirense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Figueirense, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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