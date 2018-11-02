Avai - Londrina sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Avai, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Londrina takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:30. Avai 55 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Londrina 50 puanda ve 7. sırada. Avai son 3 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Londrina son 3 mücadelede 3 galibiyet, yaşadı.

Maçın iddaa kodu 405. İddaa'da Avai kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Londrina kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Avai önceki hafta Figueirense mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Londrina ise Parana karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Avai, 20 gol attı ve 12 gol yedi.

Londrina, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Londrina, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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