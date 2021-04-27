Young, hastalığının nasıl ortaya çıktığını da Instagram hesabı üzerinden takipçilerine anlatmıştı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında nöbet geçirmeye başladığını söyleten şarkıcı, gittiği doktorların bir takım kan testleri ve görüntülü tetkiklerden sonra şikayetlerinin anksiyete ya da serotonin dengesizliğinden kaynaklandığını söylediğini belirtmişti.

Avalon Young, yetkili kişilerin daha sonra kendisine bir sürü vitamin verdiğini söyledi. Young, son yapılan MR çekiminde, beyninde tümor olduğunu öğrendiğini ifade etmişti.