Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri Avanak Avni heykeli, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden geçen Aralık ayında çalındı. Heykelin, 13 Aralık gecesi çalınması üzerine çalışma başlatıldı. Kadıköy’ün simge heykellerinden Avanak Avni, günler sonra Şişli Kuştepe Mahallesi'nde buldu. Heykeli çaldığı belirlenen 30 yaşındaki Gökmen Turunç gözaltına alındı. Bulunan heykel de yerine konuldu.



“BANA GÜLÜMSÜYORDU, SARILDIM, METROBÜSLE EVE GÖTÜRDÜM”



Gözaltına alınan Gökmen Turunç suçunu kabul etti. “Heykel çok hoşuma gitti. Para kazanmak amacıyla çaldım” dedi. “Bana gülümsüyordu. Koşarak gidip sarıldım. İçimden bir ses ‘al bunu evine götür’ dedi. Ben de alıp hiçbir şeye sarmadan metrobüsle onu evime götürdüm. Benim hiç arkadaşım yoktu. Onun için aldım” diye de ekledi.“Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık” suçundan tutuklanan Gökmen Turunç hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



SANIKLA HAKİM ARASINDA KIYAFET DİYALOĞU



Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gökmen Turunç ve avukatı katıldı. Sanık kürsüsünde duran Turunç, "Kıyafetlerim eski olduğu için makamınızdan ve büyüklerimden özür diliyorum" dedi. Bunun üzerine hakimi, "Özür dilemene gerek yok. Kıyafetlerin önemli değil" şeklinde yanıt verdi.



HAKİM: KAÇIP GİTMEZSİN DEĞİL Mİ



Mahkeme hakimi Turunç’a "Adli Tıp’a gitmen gerekli. Seni çıkarsam, kaçıp gitmezsin değil mi” diye sordu. Bunun üzerine sanık, "Vallahi gelirim" dedi. Mahkeme hakimi de gelmediği takdirde polisle getirileceği uyarısında bulundu.



TAHLİYE KARARINI SEVİNÇLE KARŞILADI



Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmeden mahkeme, tahliye kararı verdi. Sanık Turunç tahliye kararını, "Allah razı olsun efendim" diyerek sevinçle karşıladı.