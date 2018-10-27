Avangard Kursk - Sibir Novosibirsk maçı rakamları

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Avangard Kursk, 28 Ekim 2018 Pazar günü Sibir Novosibirsk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Avangard Kursk 30 puanla 6. sırada, Sibir Novosibirsk 15 puanla 19. sırada bulunuyor. Avangard Kursk son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sibir Novosibirsk son 5 mücadelede 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 423 kodlu maçı oynayanlar; Avangard Kursk galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.50, Sibir Novosibirsk galibiyet oranı 7.00.

Avangard Kursk son haftadaki Shakhter-Volga-Olimpiets müsabasında 2-3 yenildi.

Sibir Novosibirsk ise Spartak Moscow II karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Avangard Kursk, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Sibir Novosibirsk, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sibir Novosibirsk 7 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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