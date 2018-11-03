Avangard Kursk - Spartak Moscow II maçı istatistikleri

Rusya FNL maçında Avangard Kursk ile Spartak Moscow II, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Avangard Kursk 33 puanla 3. sırada, Spartak Moscow II 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Avangard Kursk, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Spartak Moscow II son 5 mücadelede 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 487 kodlu maçı oynayanlar; Avangard Kursk galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Spartak Moscow II galibiyet oranı 3.10.

Avangard Kursk son haftadaki Baltika Kaliningrad müsabasında 1-0 yenildi.

Spartak Moscow II ise Yenisey karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Avangard Kursk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Avangard Kursk, kendi sahasında 12 gol attı, 8 gol yedi.

Spartak Moscow II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Spartak Moscow II, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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