Avanoslu çanak ustaları Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor - NEVŞEHİR

AA

Atölyelerindeki tezgahlarda çamura şekil veren ustalar, bölgede sakin günlerin yaşandığı bu süreçte, tasarladıkları yeni motif, süs ve tüketim malzemeleriyle ürün yelpazesini genişletiyor.İlçede, yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan ve Hititler'den beri yapıldığı bilinen çanakçılık mesleğini devam ettiren ustalar, koronavirüsle mücadele edilen bu günlerde, sessiz ve hareketsiz ortamı fırsata çevirerek birbirinden nadide ürünler ortaya çıkarıyor.Çanak ustalarından Hasan Çöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm tarihinin en sakin döneminin yaşandığı bu süreçten karlı çıkabilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.Yeni eserler ortaya koydukça, süreçten daha kazançlı çıkacaklarına inandıklarını dile getiren Çöl, "Bu süreçte üretime ağırlık vererek elimizdeki ürün çeşidini çoğaltmaya çalışıyoruz. Koronavirüs kaynaklı krizi, fırsata çevirmemiz gerekiyor. Bu amaçla çabalıyoruz, biz ürettikçe kazanacağımıza inanıyoruz. Bu süreç hep böyle devam etmeyecek, salgın sona erince turizm eski yoğun günlerine kavuşacak. Biz de o günlerde hazırlığımızı yapmış olarak eserlerimizi konuklarımızın beğenisine sunacağız." diye konuştu.- "Özel çanak formları üretiyoruz"Çanak ustası Oğuz Göçmen ise ürettikleri çanakları sergiledikleri mağazanın, yerli turistlere hitap ettiğini, konuklar için Kapadokya'ya özgü ürünler ortaya çıkardıklarını aktardı.Çocukluğundan beri toprak ve çamurla haşır neşir olduğunu, bu süreçte de üretime ara vermediğini belirten Göçmen, şunları kaydetti:"Kapadokya'ya özgü testi ve benzeri özel çanak formları üretiyoruz. Burada genellikle yerli turistlere yönelik satış yapıyorduk. Koronavirüs salgını işlerimizi kısıtladı ama sezon illaki açılacak ve hareketlilik artacak. Bu nedenle biz de üretimlere devam ediyoruz. Bizde yaz kış fark etmiyor, sürekli üretiyoruz . Bu süreçte farklı ürünler ortaya çıkarmak için gayret gösteriyoruz. Büst ve Kapadokya motifli farklı tarz ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çanak ustalığı bizde deden toruna geçerek kuşaktan kuşağa aktarılan bir meslektir. İşimi severek yapıyorum. Toprakla çamurla uğraşmak keyif veriyor."- İmal edilen ürünler depolanıyorYaklaşık 22 yıldır çanak güveç üretimi yapan bir atölyenin sahibi Yusuf Temiz ise yurt içi ve dışına yaptıkları satışı bu süreçte askıya almak zorunda kaldıklarını ancak üretimi sürdürdüklerini söyledi.Ortaya çıkardıkları ürünleri depoya kaldırdıklarını anlatan Temiz, "Koronavirüs ortaya çıkmadan önce güveç siparişlerini yetiştiremediğimiz dönemler oluyordu. Ramazan Bayramı'ndan sonra hareketliliğin artacağına inanıyoruz. Üretime devam ediyoruz, yaptığımız ürünleri stokluyoruz. Salgın sürecinin ardından piyasaya sunmak için hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.