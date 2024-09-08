Avaşin'de tespit edilen teröristlere operasyon!
Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin'de tespit edilen 5 PKK'lı teröriste yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı.
Terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama daha yapıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen teröristlerin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!
Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek!' denildi.