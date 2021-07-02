Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kamp süreci, transfer çalışmaları ve takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avcı, ''Marek Hamsik çok değerli ve karakterli bir futbolcu. Transfer ettiğimiz oyuncuların yaşı değil deneyimi önemli.'' dedi.

Avcı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Uğurcan ile bir saat önce konuştum. EURO 2020'de milli takımımızın en önemli oyuncularından biriydi. Kendisi şu an tatilde. Bir her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya gitmesi önemli.''

''Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapılan transferler de bize deneyim kazandıracak.''

''Başkana ve yönetime teşekkür ediyorum. Avrupa'da şimdiden 4 transferi bitiren bir takım yok. Hamsik çok büyük bir oyuncu. Türk futboluna çok fazla şey katabilecek bir oyuncu ama Hamsik’in performansını konuşmak daha doğru olacaktır.

''Dünya futbolunda uzaktan orta diye bir şey kalmadı organizasyon içinde bazen uzaktan ortalar''da bütünü yonacak geçişi konuşuruz.''

''Yabancı kuralı ile ilgili alınan kararlar Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamaz.''

''Abdülkadir Ömür özel bir oyuncu, çok önemli bir çıkış yapabileceğine inanıyorum.''

''Seyircilerimizi özledik, bize çok destek veriyorlar. Sabırlı olsunlar, bizim o sabra ihtiyacımız var. Seyircilerimizin desteğiyle bu seneye iyi bir başlangıç yapacağız.''