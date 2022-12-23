Avcı ile Jesus'un ilk düellosu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig
ABONE OL

Avcı ile Jesus'un ilk düellosu!

Süper Lig´in 15´inci haftasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kariyerlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.

Avcı ile Jesus'un ilk düellosu!
DHA

23 puanla ligin 7´nci sırasında bulunan Trabzonspor, yarın akşam sahasında 29 puanla ligin zirvesindeki Fenerbahçe´yi ağırlayacak. Sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ligin son şampiyonu, namağlup serisini korumak ve devre arasına girmeden ligin üst sıralarına tırmanmak için sahada ter dökecek. 48 yıldır süren ezeli rekabette toplam 131 kez karşılaşan ekiplerden Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 42 kez zaferle ayrılırken, sarı lacivertliler ise 50 kez galip geldi, 39 müsabaka da beraberlikle tamamlandı. Ligde bugüne kadar 98 kez karşılaşan ekiplerden bordo mavililer 25, sarı lacivertliler 39 kez sahadan galip ayrılırken 34 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.


TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN


Yarın rakibiyle 132´nci kez karşılaşmaya hazırlanan bordo mavililer, Fenerbahçe´ye karşı sahasında üstün durumda bulunuyor. Trabzon´da oynanan toplam 55 maçın 24´ünde Trabzonspor, 18´inde ise Fenerbahçe galip gelirken 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.


SAHASINDA 31 MAÇTIR YENİLMİYOR


İç sahada 31 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci tur maçında Samsunspor´u 3-0 mağlup ederek seriyi bozmadı. Yarın oynanacak zorlu derbiden de galibiyetle ayrılmayı planlayan Karadeniz ekibi sahadan namağlup ayrılırsa 655 gündür devam eden yenilmezlik serisini sürdürecek. Bordo mavililer sahasında son olarak 8 Mart 2021´de Corendon Alanyaspor´a karşı oynadığı maçta rakibine 3-1 mağlup olmuştu.


AVCI İLE JESUS´UN İLK DÜELLOSU


Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbol kariyerlerinde ilk kez yarın akşam oynanacak maçta karşılaşacak. Deneyimli teknik adamlar için bir ilk olacak karşılaşmada, hocaların sahada taktik savaşı olacak. Şampiyonluğu hedefleyen her iki takım da zorlu mücadele öncesinde sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı değerlendiren rakipler, kamp dönemi boyunca yarın oynanacak müsabakaya odaklanarak hazırlıklarını yaptı.


AKYAZI´DAKİ SON MAÇTA TRABZONSPOR GALİP GELDİ


Abdullah Avcı, kariyerinde Fenerbahçe´ye karşı bugüne kadar çıktığı 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 12 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. Trabzonspor´un hocası olarak 4´üncü kez sarı lacivertlilerle karşılaşmaya hazırlanan Avcı, geçmişte oynanan 3 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı. Avcı, rakiplerin geçen sezon oynanan son Akyazı buluşmasında sarı lacivertlileri 3-1 skorla dize getirmişti.


JESUS´UN TRABZONSPOR´A KARŞI İLK LİG MAÇI


Geçmişte Avrupa´nın birçok başarılı kulübünü yöneten Jorge Jesus, yarın Trabzonspor´a karşı ilk Süper Lig maçına çıkacak. Trabzonspor´la Benfica´yı yönettiği dönemde tanışan deneyimli hoca, 2011 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü turunda oynanan 2 müsabakada beraberlik ve galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi´nde gruplara kalmıştı.


SÜRPRİZ KADRO BEKLENTİSİ


Geçen sezona göre performansında düşüş gösteren Trabzonspor´da teknik direktör Avcı´nın zorlu derbide kadroyu değiştirmesi bekleniyor. Sezon başından bu yana istediği performansı alamadığı oyuncuları geri planda tutması beklenen Avcı´nın, tüm hatlarda değişikliğe gideceği tahmin ediliyor. Oyuncuları ana mevkilerinde oynatacağını açıklamasının ardından değişimi Samsunspor maçında gösteren Avcı´nın, Fenerbahçe derbisinde de kadroyu büyük oranda buna göre şekillendirmesi bekleniyor.


VİSCA DERBİYLE DÖNÜYOR


Süper Lig´in 2´nci haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında kolu kırılarak aylarca sahadan uzak kalan Edin Visca, son oynanan Samsunspor maçında kas spazmı yaşadığı için dinlendirilerek kadroda yer almamıştı. Hızlı bir geri dönüş yapması beklenen Boşnak golcünün ilk 11´de olması bekleniyor. Yine kas spazmı yaşadığı için Samsunspor maçında riske edilmeyen Siopis´in de kadroda olması beklenirken, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Antalya kampını kaçıran oyunculardan Maxi Gomez´in yerine Umut Bozok´un forma giyeceği tahmin ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ilk kez ilk 11´de forma giyerek Samsunspor´a 2 gol atan Naci Ünüvar'ın kadroda, Samsunspor maçında oyunu yarıda bırakan Gbamin´in ilk 11´de olması bekleniyor.

Trabzonspor´da tedavileri süren Dorukhan, Serkan ve Peres kadroda yer almayacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FIFA'dan Nusret'e kötü haber! Soruşturma başlatıldı ve... - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Nusret'e kötü haber: FIFA harekete geçti!
Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye 22'lik golcü
FUTBOL Fenerbahçe'ye 22'lik golcü!
Galatasaray için bomba transfer iddiası! Icardi gidiyor Dzeko geliyor
FUTBOL Icardi gidiyor Dzeko geliyor!
Okan Buruk'tan sakatlık ve transfer sözleri: Oliveira, Icardi ve Seferovic...
FUTBOL Buruk'tan sakatlık ve transfer sözleri!
Kamerunlu kaleci Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı
FUTBOL Şok karar! Milli takımı bırakıyor...
Kemal Memişoğlu: "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüple eşleşmekten mutlu olduk"
FUTBOL "F.Bahçe ile eşleşmekten mutlu olduk"
Muslera'yı bekleyen ceza...
FUTBOL Muslera'yı bekleyen ceza...
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Hedef Cumhuriyet'in 100. yılında çifte kupa
FUTBOL G.Saray'da hedef 100. yılda çifte kupa
İtalya'da soruşturma: Juventus merkezde
FUTBOL İtalya'da soruşturma: Juventus merkezde
Son dakika haberi Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
FUTBOL Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.