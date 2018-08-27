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Avcı: "Yenilgi sonrasında kazanmak önemli"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa yenilgisinden sonra maçı kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Müsabaka sonrası konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Başakşehir’i aldıkları galibiyet için tebrik ederek, “Maça çok kötü başladık" dedi

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 22:22:47 | Güncelleme:

Medipol Başakşehir sahasında Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Akhisarspor’un bloglar arası sık sık ikinci bölgede bekleyen ve 9 kişiyle savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, “Maç öncesi özellikle topa sahip olacaktık. Bunun yüzde 70 oranlarında olacağını biliyorduk. Rakip ceza sahasına 28 kere girmişiz, onlar 6 kere girmiş. Bir keresinde geçişte klasik yediğimiz gol. Rakipten fiziksel olarak daha fazla kilometre kat etmişiz. 63 dakika top oyunda kalmış ve bu da oyunun oynanması açısından güzel bir şey. 1. ve 2. bölgede saha organizasyonlarını doğru yapacaktık ama bunu zaman zaman yaptık. Bölge olarak rakip kaleye daha hızlı gitmemiz gerekiyordu. Geçen haftaki zihinsel yıpranmadan ve son dakika yenilen golden sonra 1 maç kazanmak önemliydi. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Milli takım arasına gireceğiz önümüzdeki haftalarda. Sakatların dönmesiyle daha rekabetli daha hızlı bir takım olacağız. Akhisar’da ligde belirli kalitesi olan takım ve kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

"ADEBAYOR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELECEK"

Adebayor’un sakatlığı olduğunu söyleyen Avcı, “Golü atınca ihtiyaç olmadı. Adebayor bu hafta olacak gibi. Clichy’i takip ediyoruz. Emre’nin bu konuyla alakalı tecrübeleri var. Bu hafta olmaz önümüzdeki haftalarda olabilir Emre” şeklinde konuştu.

"BAZI ŞEYLER DEĞİŞMELİ"

Türkiye’de bazı şeyleri değiştirmeleri gerektiğini anlatan Abdullah Avcı, “Tribünlerin oyuncuların üzerinden yaptıkları baskı olmaması lazım. Bu oyunculara yapılan baskı bunu düzeltmemizi sağlamıyor. Bizim destek olmamız lazım. Bajic bugünün oyunculuğunu mu tartışacağız, performansını mı tartışacağız? Gol atınca iyi mi oyuncu oluyor? Sadece destek olmak lazım. Bugün Avrupa'da maçlara baktığımda yanlış orta, pasta ve ortaya da tribünler destek veriyor. Baskı yapıldığı an oyuncunun performansı düşer. Bugünkü performansından memnunum. Bize bir eşik atlattı. Bizim için değerli bir oyuncu” diye konuştu.

"KÖTÜ BAŞLADIK"

Müsabaka sonrası konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Başakşehir’i aldıkları galibiyet için tebrik ederek, “Maça çok kötü başladık. Herkes golü yemeyi bekledi sanırım. Golden sonra reaksiyon gösterdik ve bir gol attık. Gole kadar çok iyiydi durum. İkinci golü yedikten sonra bu sahada maçı kaybediyorsunuz. Bir ve ikinci golde çok büyük hatalar yaptık. Başakşehir'e karşı böle hatalar yapınca işiniz çok zorlaşıyor” diye konuştu.

"5-6 OYUNCU KAYBETTİK"

Sadece Seleznov’u değil, 5-6 oyuncuyu kaybettiklerini söyleyen Susic, “Vrajvec, Lopez, Danilo bu akşam Ömer de büyük ihtimalle sakat, o da olmayabilir diğer maçlarda aramızda. Kariyerimde hiç bu kadar sakatlıkların olduğu bir zaman görmemiştim” dedi.

"ÖMER'E İHTİYACIMIZ VAR"
Ömer’in gitmesini istemediklerini belirten Susic, “Ben gitmesini tabiki istemem bizim ömere ihtiyacımız var. Buna karar vericek kişi ben değilim. Galatasaray gerçekten ihtiyacı varmı bilmem ama bizim gerçekten ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

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