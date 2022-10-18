Avcılar Belediyesi'nde grev

Avcılar Belediyesi ve bin 200 işçiyi temsil eden sendika arasında anlaşma sağlanamadı. Daha önce grev kararı asan işçiler bugün iş bırakma eylemine başladı. Ambarlı Mahallesi'nde toplanan işçiler, Avcılar Belediye Binası'na kadar yürüdü.

Yurdakul, "Burada insanlar yasal hakkını kullanıyor, bazı mihraklar kullanmayın diyorlar. Yasal haklarımızı demokratik bir şekilde kullanıyoruz, sayın başkanın da duyarlı olmasını istiyoruz. Bunları görüyoruz, arkadaşlarımıza greve çıkmayın diye telkin değil tehditte bulunuyorlar, greve çıkmayın diye. Bu grevi kırmak için her türlü oyunlar oynanıyor, bunu biliyoruz" dedi.

"HAYAT PAHALILIĞI SEBEBİYLEDİR"

Yurdakul, "Bizim de talebimiz 'Bizi sona bırakırsanız İstanbul'da bitirdiğiniz son ilçeden yüzde 5 fazla zam isteriz' oldu. Nedeni ise şuydu, biz üç ay önce bitirmiş olsaydık ve bu 100 lira almış olsaydık, 100 liraya çocuğumuza alacağımız montu şimdi 200 liraya alabiliyoruz. Bu talep bunun için, bu aradaki paranın erimesini gidermek ve hayat pahalılığı sebebiyledir" dedi.

"BU GREVİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAYA MECBURUZ"

Yurdakul, "Biz bu grevi başarıya ulaştırmaya mecburuz. Başkana soruyorum, bizi niye sokaklara attın? İşveren sendikasının yaptıkları sözleşmeler belli, en başta yaptığını da getir diyoruz. Ana muhalefet enflasyona inanmadığını ifade etmişti. Biz TÜİK'in açıkladığı enflasyon üzerine yüzde 5 istedik" diye konuştu.

ACILAR BELEDİYESİ'NDEN GREVE İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA

Öte yandan, Avcılar Belediyesi'nden de bugün başlayan grev nedeniyle yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 22 Haziran 2022 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı ve grev sürecine girildiği belirtilirken şöyle denildi:

"Toplu iş sözleşmesi süreçlerinde genellikle uzlaşmaz tavır sergileyenin işveren olduğu dünyamızda Belediyemizdeki görüşmelerde anlaşılmaz bir şekilde uzlaşmayan taraf sendikanın Ankara´daki yöneticileri olmuştur. Bu tutum oldukça manidar ve hayatın olağan akışına aykırıdır.

Sosyal demokrasi anlayışımız gereğince sendikanın grev kararına saygı duyuyoruz. Yine sendikadan en temel hak olan çalışma hakkına saygı duymasını bekliyoruz. Günümüzün ağır ekonomik koşulları karşısında tüm emekçilerimizi korumak ve aynı zamanda Avcılar halkımızın huzur ve güven içinde hizmet almalarını sağlamak üzere tüm çaba ve imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın haklarını vermek için tüm iyi niyetimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı iyi niyet ve kararlılığı da sendikadan bekliyoruz."