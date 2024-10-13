Avcılar D-100'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
İstanbul Avcılar D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra savrularak yoldan geçen otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, D-100'de trafik oluştu
Kaza, saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi.
Küçükçekmece yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yola savruldu.
Savrulan otomobil, aynı yönde giden otomobile çarptı. Kazada, direğe çarpan otomobilde bulunan Serhat Elçi, Emine Alp, Doğanay Kara ve Arzu Baran yaralandı.
Yaralılar, sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı