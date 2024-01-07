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        Haberler Gündem İstanbul Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

        Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

        Avcılar, D-100 Karayolu'nda üç otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 00:47 Güncelleme: 07.01.2024 - 00:47
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        Avcılar'da zincirleme kaza
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        Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda Hacı Şerif Durağı mevkisinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan üç otomobil bilinmeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı. Otomobillerin hasar gördüğü kazada bir kişi yaralandı.

        TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

        Diğer araçtakiler tarafından çıkarılan yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda trafik yoğunluğu oluştu. Karayolundaki trafik araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        #avcılar kaza
        #haberler
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