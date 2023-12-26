Avcılar'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Avcılar'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Üniversite Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Beylikdüzü istikametinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette giden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savruldu.

3'Ü KADIN 4 KİŞİ YARALANDI DHA'nın haberine göre; kazada 3'ü kadın 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.