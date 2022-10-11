DHA

Avcılar'da bir apartmanın bahçe katı, 3 kardeş arasında yaşanan miras anlaşmazlığı nedeniyle uzun süre boş kalınca, önce kapısı ve içerideki demirbaş eşyalar çalındı, sonra da evsizlerin barınağı haline geldi. Bu durumdan rahatsız olan apartman sakinleri, belediye ve polisten yardım istedi.

Ambarlı Mahallesi Yurdakul Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın bahçe katı, sahibi 3 yıl önce vefat edince üç çocuğuna miras kaldı. Kiralanan dairenin geliri en büyük kardeş tarafından bir yıl süresince alındı. Diğer kardeşler kira gelirinin sonraki yıllarda kendilerine de dönüşümlü olarak verilmesini istedi. Ancak ağabeyleri bu karara karşı çıktı. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, konu yargıya taşındı. Kiracı kuaför daireyi boşalttı. Boş kalan bahçe katı dairenin kapısı, elektrik prizleri ve bazı demirbaş eşyaları çalındı. Ardından sokakta yaşayan insanlar daireyi barınak olarak kullanmaya başladı.