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Avcılar'da 3 katlı apartmanda yangın

İstanbul Avcılar'da, 3 katlı apartmanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Avcılar'da 3 katlı apartmanda yangın
DHA

Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın son katında, saat 19.20 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede apartmanın son katını tamamen saran alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, son katta bulunan daireler kullanılmaz hale geldi.

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yangında yaşanan korku dolu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülere apartmanın son katını tamamen saran alevler yansıdı.

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