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Show Haber'den Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre Ambulans şoförü hasta taşırken öndeki araca çarptı. Ambulans şoförü, aracına çarptığı Hakim Kaya'ya hastasını hastaneye yetiştirmesi gerektiğini söyleyerek çalıştığı işyerinin kartını verdi.

ÖNCE KÜFÜR ETTİ ARDINDAN BIÇAKLA SALDIRDI!

Sürücü Hakim Kaya, yanına oğlunu alarak İstanbul Avcılar'daki ambulans çağrı merkezine geldi. Merkezde bulunan Rıza Göktaş, karşısındakilerin galiz küfür ve hakaretlerine rağmen karşılık vermedi. Onlardan sakin olmasını rica etti.

KISA SÜREDE YAKALANIP, SERBEST BIRAKILDILAR

Kaya'nın babası daha sonra Göktaş'ın arkasını döndürüp, oğlu yanında taşıdığı bıçakla saldırdı. Sağlık çalışanı Rıza Göktaş'ın canına kast eden zanlılar kısa sürede yakalandı ancak daha sonra serbest bırakıldı.