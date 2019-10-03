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Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul kapatıldı

DHA

SİLİVRİ açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sürdürülen incelemeler sonucunda Avcılar'da iki okul binası riskli bulunarak eğitim ve öğretime kapatıldı

Avcılar

Yarın için tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin Pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 26 Eylül perşembe günü meydana gelen deprem ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerince yapılan ön hasar tespiti çalışmasında Alsancak İlkokulu ile hemen yanındaki Alsancak Ortaokulu binalarının kullanım açısından risk oluşturabileceği belirlendi.

Açıklamada, "Konu hakkında detaylı inceleme yapılıncaya kadar binalarımızın tedbiren kullanıma kapatılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle 4 Ekim 2019 Cuma günü Kaymakamlık oluru ile Alsancak İlkokulumuz ve Alsancak Ortaokulumuzda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimizin Pazartesi günü hangi okullarda eğitime devam edeceği gerekli çalışma ve planlama yapıldıktan sonra velilerimizle paylaşılacaktır" denildi.

1999 DEPREMİNDE DE HASAR GÖRMÜŞ

Alsancak İlkokulu, İl Özel İdaresi tarafından yaptırıldıktan sonra 1995-96 eğitim- öğretim yılında eğitim-öğretime açıldı, 1999 depreminde bina hasar görünce güçlendirme çalışması yapıldı. Bu süre içerisinde öğrenciler, Gümüşpala İlköğretim Okulu'nda eğitim öğretime devam etti. Okul, güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısından itibaren yeniden kendi binasında eğitim öğretimine geçmişti. 2012-13 eğitim öğretim yılında aynı binada Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu olarak hizmet verilirken bina ve bahçesi ayrılmıştı.

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