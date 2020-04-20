Avcılar'da boş arazide çuval içerisinde insan kemikleri bulundu

AA

Alınan bilgiye göre, dün akşam Firuzköy Mezarlığı altındaki boş arazide hayvan otlatan bir vatandaş, çuval içerisinde çok sayıda insan kemiği buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelemelerin ardından kemikleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Kemiklerin, yağmurun mezarları aşındırmasıyla ortaya çıkmış olabileceği ve sürüklenen kemiklerin bir kişi tarafından toplanarak çuvala konulduğu değerlendiriliyor.

Konuyala ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü, kesin sonucun ise otopsi raporuyla ortaya çıkacağı bildirildi.