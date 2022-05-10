Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanığa 30 yıl hapis 0:00 / 0:00

DHA

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanık Mehmet Çakmaktaş'ın her iki müştekiye karşı gerçekleştirdiği bıçaklama eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Savcısı, sanığın müştekilere yönelik eyleminin 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından olduğunu ifade ederek 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Çakmaktaş, "Mütalaaya karşı bir diyeceğim yok, takdir mahkemenindir" dedi. Mahkeme, sanığın suç tarihinde eşi olan müşteki Emine Çakmaktaş'a karşı eylemi olan 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın sabıkalı oluşu, suça meyilli kişiliği, işlediği suçtan sonraki süreç ile yargılama sürecindeki davranışları ve sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak, indirim uygulamadı. Sanık Mehmet Çakmaktaş'a üvey kızı müşteki Özge Gökbayrak'a karşı eylemi nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığa aynı sebeplerden dolayı indirim uygulanmadı. Sanık Çakmaktaş toplam 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.