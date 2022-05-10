Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanığa 30 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Avcılar'da eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanığa 30 yıl hapis

Avcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Çakmaktaş'ı (44) ve üvey kızı Özge Gökbayrak'ı (24) bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Çakmaktaş hakkında 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 30 yıl hapis cezası verildi.

Avcılar'da eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanığa 30 yıl hapis
Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanığa 30 yıl hapis
0:00 / 0:00
DHA

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanık Mehmet Çakmaktaş'ın her iki müştekiye karşı gerçekleştirdiği bıçaklama eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Savcısı, sanığın müştekilere yönelik eyleminin 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından olduğunu ifade ederek 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Çakmaktaş, "Mütalaaya karşı bir diyeceğim yok, takdir mahkemenindir" dedi. Mahkeme, sanığın suç tarihinde eşi olan müşteki Emine Çakmaktaş'a karşı eylemi olan 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın sabıkalı oluşu, suça meyilli kişiliği, işlediği suçtan sonraki süreç ile yargılama sürecindeki davranışları ve sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak, indirim uygulamadı. Sanık Mehmet Çakmaktaş'a üvey kızı müşteki Özge Gökbayrak'a karşı eylemi nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığa aynı sebeplerden dolayı indirim uygulanmadı. Sanık Çakmaktaş toplam 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeni pasaport ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pasaportu açıkladı...
GÜNDEM Yeni pasaport ne zaman verilecek?
Diyarbakır'da sahte temizlik ürünü operasyonu
GÜNDEM Diyarbakır'da sahte temizlik ürünü operasyonu
Çöplükte ölü bebek bulundu!
GÜNDEM Çöplükte ölü bebek bulundu!
İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler, sular ne zaman gelecek? 10 Mayıs İSKİ arıza su kesintisi duyuruları:
GÜNDEM İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!
Aydın'da içme suyu tesisinde yangın
GÜNDEM Aydın'da içme suyu tesisi küle döndü
Son dakika haberi: "Telefon kazandın" dolandırıcılığı!
GÜNDEM Herkesin başına gelebilir! "Telefon kazandın" ...
Memur zammı için heyecanlandıran açıklama! 2022 Memur zammı ne kadar olacak, Temmuz'da memur maaşı zamlanacak mı?
GÜNDEM Memur zammı için heyecanlandıran açıklama!
Psikologlar Günü mesajları ve kutlama sözleri 2022: En güzel, anlamlı ve resimli 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü Kutlu Olsun mesajı ile sözleri!
GÜNDEM En güzel Psikologlar Günü mesajları...
AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB ile 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
GÜNDEM AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi
Askerlik yol parası nedir, nasıl alınır ve ne kadar yatar? 2022 Askerlik yol parası ücreti nereden alınır?
GÜNDEM Askerlik yol ücreti nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.