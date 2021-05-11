Avcılar'da

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart-8 Mayıs arasında Yeşilkent Mahallesi'nde 3 evden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polis, 9 Mayıs'ta Avcılar ve Esenyurt'ta Suriye uyruklu yaşı küçük M.H., A.S. ve E.D.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerden çaldıkları cep telefonlarını, Esenyurt'ta Suriye uyruklu D.E.'ye (35) sattıkları belirlendi.
Polis, suç eşyası satın alma suçundan E.D.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D. adli makamlarca serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, M.H. adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.
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