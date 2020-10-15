Avcılar'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

AA

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında, Üniversite Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen 2 kişinin ağaçlar arasından bir çuval çıkardığını tespit etti.

Polisi görünce kaçan ve Firuzköy Mahallesi'nde metruk bir binaya saklanan Afganistan uyruklu şüpheliler Mehmet A. ve Mirza A., ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve çuvalda yapılan aramalarda, 1121 paket sigara, 4 bin 856 lira ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelilerin bir gazete bayisinden hırsızlık gerçekleştirdiklerini belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "iş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklandı.