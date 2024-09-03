Avcılar'da 11 gün önce motosikletli iki kişi tarafından kurşunlanan telefoncu dükkanına tekrar silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının şüphelilerini yakalama çalışmaları sürüyor.

SAAT 04.00 SULARINDA Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler caddede bulunan telefoncu dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI REKLAM Günün erken saatlerinde yaşanan saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.