Avcılar'da silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Avcılar'da otomobille gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi. Polis ekipleri, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen kişi yada kişiler, bir kıraathaneye yönelik henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenledi.

İHA'nın haberine göre; açılan ateş sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.