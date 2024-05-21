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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da liselilerin bıçaklı kavgasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Avcılar'da liselilerin bıçaklı kavgasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        İstanbul Avcılar'da 2 lise öğrencisi arasında çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Karşılıklı bıçak darbeleriyle 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 01:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 01:07
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        Liselilerin bıçaklı kavgasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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        İstanbul'un Avcılar ilçesinde liseli öğrenciler arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi M.Ç. (16) ile U.A. (16) sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        DHA'nın haberine göre; tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. U.A. göğüs ve sırtından aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, M.Ç. ise kol ve göğsünden aldığı darbelerle yaralandı.

        Çevredekiler yaralılara müdahale ederek, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Avcılar'daki bir lisede öğrenci olan M.Ç, verdiği ilk ifadede bıçağın U.A'ya ait olduğunu, kendisine saldırıp yaralayınca bıçağı elinden alarak karşılık verdiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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