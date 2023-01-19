Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Avcılar'da metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı

İstanbul Avcılar'da metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu. Metrobüsün çarptığı genç ile birlikte araçtaki 3 yolcu yaralandı

Avcılar'da metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Avcılar'da metrobüs yoluna giren gence metrobüs çarptı. Kazada metrobüsün çarptığı genç ile metrobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

İHA'nın haberine göre; kaza, dün akşam saatlerinde Avcılar ile Küçükçekmece arasındaki metrobüs yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir genç, metrobüs yoluna yaya olarak girdi. Bu sırada Avcılar'dan Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan E.K. idaresindeki metrobüs duramayarak gence çarptı.

Kazada, metrobüsün çarptığı genç ile metrobüs içinde bulunan 3 yolcu, ani fren sırasında yaşanan sarsıntı nedeniyle yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza sonrasında metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türklerin Orta Asya'dan Göç Etme Nedenleri Nelerdir? Türkler Orta Asya'dan Neden Göç Etti?
GÜNDEM Türkler Orta Asya'dan neden göç etti?
Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
GÜNDEM İki otomobil çarpıştı! 4 yaralı
Sened-i İttifak Nedir, Hangi Padişah Zamanında İmzalandı? Senedi İttifak Tarihi, Maddeleri, Sonuçları ve Özellikleri
GÜNDEM Sened-i İttifak nedir?
Pankuş Meclisi Nedir, Özellikleri Neler? Pankuş Meclisi Hangi Uygarlığa Aittir?
GÜNDEM Pankuş Meclisi nedir, özellikleri neler?
Medine Sözleşmesi Nedir ve Kimler Arasında Yapılmıştır? Medine Sözleşmesi Maddeleri
GÜNDEM Medine Sözleşmesi maddeleri
Lale Devri Nedir, Padişahı Kimdir? Lale Devri Yenilikleri, Islahatları ve Özellikleri
GÜNDEM Lale Devri nedir, padişahı kimdir?
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi
GÜNDEM Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi
Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? İlkokul, Ortaokul, Lise Türkçe, Edebiyat ve Matematik 2 olunca teşekkür alınır mı?
GÜNDEM Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi?
Takdir teşekkür hesaplama 2023: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf karne notu ile takdir teşekkür nasıl hesaplanır? MEB İlkokul, Ortaokul ve Lise takdir teşekkür belgesi nasıl alınır?
GÜNDEM Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır?
PTT PERSONEL ALIM TAİRHLERİ 2023: PTT personel alımı olacak mı, ne zaman yapılacak, şartları neler, kimler başvuru yapabilir?
GÜNDEM PTT personel alımı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.