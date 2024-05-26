Avcılar'da mobilya fabrikasında yangın

İstanbul Avcılar'daki yangın, 16.00 sıralarında Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Caddesi'nde bulunan mobilya üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada çalışan 5 işçiden 4'ü kendi imkanları ile dışarı çıkarken yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir işçi mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.