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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar'da otomobilin çarptığı Türkmenistan uyruklu yaya öldü | Son dakika haberleri

        Avcılar'da otomobilin çarptığı Türkmenistan uyruklu yaya öldü

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 06:05 Güncelleme: 12.09.2024 - 06:05
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        Otomobilin çarptığı Türkmenistan uyruklu yaya öldü
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        Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu kişi olay yerinde ölürken, sürücü kaçtı.

        Saadetdere Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Aganazar Kulyyvev'e (33) otomobil çarptı. Kulyyvev'e çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Kulyyvev olay yerinde hayatını kaybederken, emniyetin kaçan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #avcılar
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